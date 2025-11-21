Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El expresidente Felipe González durante su discurso este viernes en el Palacio Real. EFE

Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»

El expresidente del Gobierno ingresa en la orden junto a la Reina Sofía y los padres de la Constitución aún vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Felipe González ha ingresado este viernes en la orden del Toisón de Oro. El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha sido ... una de las figuras de la transición elegidas por Felipe VI, junto a Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -los dos padres de la Constitución aún vivos- y la Reina Sofía, para recibir esta distinción con motivo de la conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  9. 9

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»

Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»