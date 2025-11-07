Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feijóo, a su llegada al Congreso de la Unión Europea de Mayores en Ciudad Real. EP

Feijóo llevará al Congreso la revalorización de las pensiones en plena ruptura de Junts con el Gobierno

El líder del PP presentará una proposición de ley para garantizar la actualización de esta paga con el IPC incluso en las prórrogas presupuestarias

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar que las pensiones ... se actualicen con el IPC incluso en una situación de prórroga presupuestaria como la actual. Los populares pretenden con esta iniciativa «proteger a los ciudadanos de la inoperancia de un Gobierno acabado», según explican fuentes de Génova.

