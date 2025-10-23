Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de Extremadura, María Guardiola. EFE

Extremadura, más cerca de las elecciones tras el veto a los Presupuestos

Guardiola acusa a la oposición de PSOE y Vox de actuar como un «piquete institucional»

Juan Soriano

Mérida

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, abrió este jueves con fuerza la puerta a un adelanto electoral en la comunidad después de que el PSOE, ... Vox y Unidas por Extremadura registraran sendas enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos presentados por el PP, que gobierna en solitario la autonomía tras su ruptura con el partido de Santiago Abascal.

