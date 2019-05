La expresidenta del Parlament Nuria de Gispert llama cerdos a Arrimadas, Girauta, Millo y Montserrat El Govern catalán ha anunciado esta semana que le concederá la Cruz de Sant Jordi CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 2 mayo 2019, 11:17

Nuria de Gispert ataca de nuevo. La expresidenta de la Cámara catalana, Nuria de Gispert, vuelve a estar en el centro de la polémica. La actual presidenta de la formación Demòcrates de Catalunya, integrada en el grupo parlamentario de ERC, ha llamado cerdos a Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Enric Millo y Dolors Montserrat. Llueve sobre mojado. De Gispert, antigua dirigente de CiU, tuvo en el pasado un duro enfrentamiento con la jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, a la que invitó a marcharse de Cataluña y regresar a Cádiz, su tierra su origen. «¿Por qué no te vuelves a Cádiz?», le espetó. Arrimadas reaccionó con contundencia, calificando a la dirigente secesionista de «supremacista».

La historia se ha vuelto a repetir. De Gispert, a quien esta semana la Generalitat ha anunciado que concederá la cruz de Sant Jordi, por su trayectoria política y su contribución a Cataluña, ha incendiado las redes con un tuit en el que compara a Arrimadas, Girauta, Milo y Montserrat con el ganado porcino. Era su respuesta a todas las críticas que se han vertido contra el Gobierno catalán por premiar a una dirigente que algunos desde la oposición constitucionalista han tachado de supremacista y xenófoba. A partir de un tuit que asegura que Cataluña ha aumentado su exportaciones en el sector porcino, la política nacionalista 'envía' fuera de Cataluña a los cuatro políticos catalanes de Cs y PP y recuerda que Girauta se presentó a las generales por Toledo, Arrimadas deja el Parlament para irse al Congreso, Millo se va a Andalucía como responsable de acción exterior de la Junta y Montserrat será candidata al Europarlamento.

La expresidenta del Parlamento catalán entre los años 2010 y 2015, que también fue consejera de Justicia, dedica el tuit a «todos aquellos que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones». «A esta persona, el Govern separatista le ha concedido la Cruz de Sant Jordi. Puro delirio separatista», ha replicado Inés Arrimadas. Girauta, por su parte, ha señalado que la expresidenta del Parlament «nos considera cerdos y sin duda nos sacrificaría como tales«. Esta semana, De Gispert atacaba a Arrimadas: »Te quedan cuatro días, tu éxito ha sido efímero, cómo criticas que no te saluden cuando tu no has parado de escupir bilis contra dos millones de catalanes. Haz rápido las maletas no se te escape el tren«, »pronto podrás volver a tu casa, que no es la casa de nadie. Y te olvidaremos muy rápidamente«,, dejó escrito.

Las salidas de tono de De Gispert, que fue reprobada por ello en el Parlament, ponen en un aprieto a la Generalitat, que esta semana ha decidido entregarle su máxima distinción. El martes pasado, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, no consideró un problema para ser galardonada que la expresidenta de la Cámara catalana se dedique a insultar a dirigentes no soberanistas. Es Arrimadas quien «ha decidido marcharse a Madrid», dijo Budó cuando se le recordó que De Gispert invitó a la líder de Cs a irse de Cataluña. El Govern señaló que le concede la cruz de Sant Jordi como «agradecimiento por su tarea como presidenta del Parlament». Esta mañana, el PSC ha llevado una propuesta al registro del Parlamento catalán para que el pleno inste al Gover a que reconsidere la concesión del premio a De Gispert.