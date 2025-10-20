El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz
Carrero, que se refería al familiar del presidente como «hermanito», asegura que no era «amigo» del músico y que todo son «conjeturas»
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:01
Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.
Carrero era el cargo de Presidencia que escribió a David Sánchez, al que se refería como «hermanito», pidiéndole que le buscara un puesto de trabajo. En su escrito defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y al que ha tenido acceso este periódico, el imputado, a pesar de la familiaridad con la que se dirigía al músico, niega que éste fuera su «amigo» y asegura que todas las acusaciones contra él se basan en meras «conjeturas».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión