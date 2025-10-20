Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
David Sánchez Efe

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Carrero, que se refería al familiar del presidente como «hermanito», asegura que no era «amigo» del músico y que todo son «conjeturas»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  4. 4 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  9. 9 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  10. 10

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz