Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Homenaje al exministro socialista Ernest Lluch asesinato por ETA. EFE

Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

La Generalitat y el Cercle d'Economia recuerdan al exministro socialista asesinado por ETA

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Hoy hace 25 años, ETA asesinó a Ernest Lluch, en el garaje de su casa, en Barcelona. Un terrorista le disparó dos tiros en la ... cabeza. Ministro de Sanidad en el primer Gobierno del PSOE, catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas y miembro del PSC. Las instituciones y la sociedad civil catalana le rinden este viernes sendos actos de recuerdo y tributo. No han sido los únicos. Días atrás, el Ayuntamiento de Barcelona puso su nombre a un ambulatorio de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  9. 9 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  10. 10

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»