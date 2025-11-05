Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista este martes, del libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» en París. EFE

El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»

Asegura en sus memorias que salen hoy a la venta en Francia que Corinna fue un «amargo error» y que se le han adjudicado una decena de romances, «la mayoría ficticios»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025

Comenta

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llega primero hoy a las librerías en Francia. Las memorias del rey ... emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y coescritas con su biógrafa francesa Laurence Debray, se ponen primero a la venta en el país vecino, antes de su comercialización en España en diciembre. EL CORREO ya ha podido consultar esta obra con la que el exjefe del Estado intenta reconciliarse con sus conciudadanos y se muestra comprometido a hacer cuanto pueda para que Felipe VI «tenga éxito».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  3. 3 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  4. 4 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  5. 5 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  6. 6 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  7. 7 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España
  10. 10 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»

El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»