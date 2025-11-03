En directo | Sigue la primera jornada del juicio contra el fiscal general
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08
10:19
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogado durante la primera jornada del juicio. Efe
10:08
Comienza el juicio. El fiscal general se sienta en estrados para evitar la imagen del banquillo. Álvaro García Ortiz se sitúa junto a la Abogacía del Estado (su defensora) y la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de una imagen inédita.
09:17
Todo este juicio, en el que el fiscal general se enfrenta a peticiones de prisión de hasta seis años de cárcel, gira alrededor de lo ocurrido la noche y la mañana del 13 y 14 de marzo de 2024, cuando se filtró el contenido del mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Las acusaciones populares, particular y el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, sostienen que García Ortiz fue el responsable de filtrar a la prensa ese correo electrónico.
09:13
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas. En este tiempo comparecerá una cuarentena de testigos, amén del imputado, cuyo interrogatorio está programado para el miércoles de la semana que viene. García Ortiz tendrá la ventaja de declarar conociendo ya el testimonio de todos los protagonistas de este caso.
09:08
Jornada histórica este 3 de noviembre de 2025 en el mundo judicial español. Por primera vez, un fiscal general del Estado, y además en ejercicio, se sienta en el banquillo de los acusados. El juicio contra Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos, empieza hoy en el Tribunal Supremo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
-
2
- 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
- 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
- 5 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
- 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
-
7
- 8 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad