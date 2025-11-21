Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»

Directo

En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»

El Palacio Real acoge la conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía sin Juan Carlos I, solo con PSOE y PP y tras la histórica condena al fiscal general

Fernando Morales

Fernando Morales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:57

Actualizado Hace 19 minutos
Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  9. 9

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En directo I El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»