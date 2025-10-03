Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

La detención de la flotilla tensa las relaciones en el espacio político de la izquierda en vísperas del debate del embargo de armas a Israel en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:16

Comenta

La interceptación de la flotilla solidaria con destino a Gaza y la detención de sus más de 400 miembros -65 de ellos españoles- por parte ... de Israel ha agitado un debate en la izquierda sobre el alcance de la respuesta con la que el Gobierno debería contestar al Ejecutivo de Benajmín Netanyahu. Este viernes, y en vísperas de la semana en la que el Congreso votará sobre el embargo de armas al Estado hebreo, iniciativa que no cuenta aún con apoyo suficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con Pedro Sánchez calificando al Gobierno de España como «ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  5. 5 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  9. 9 La toma de los Javis, Federico y Granada
  10. 10 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno