El delegado del Gobierno en Madrid comparece este lunes en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. EP

El delegado del Gobierno en Madrid niega donaciones opacas en las primarias de Sánchez

Francisco Martín defiende el papel de la asociación que presidió Bancal de Rosas, que recaudó 128.000 euros para la candidatura en el PSOE en 2017, y rechaza la intervención de Cerdán o Ábalos

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' sobre ... su antigua consideración de presidente de Bancal de Rosas. Se trata de una asociación encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña de Pedro Sánchez para las elecciones primarias en el PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

