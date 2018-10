Cospedal y su marido pidieron «trabajos puntuales» a Villarejo Cospedal. / Efe La ex secretaria general del PP confesó al excomisario que temía que el gerente de Génova, Cristóbal Páez, fuera un 'topo' de la policía MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 31 octubre 2018, 11:19

El futuro político de Dolores de Cospedal cada vez está más comprometido. Tras la publicación este martes de que la ex secretaria general del PP y su marido, Ignacio López del Hierro, se habían reunido con José Manuel Villarejo, era un secreto a voces que el miércoles los populares se iban a desayunar con nuevas revelaciones. Pues bien, en las grabaciones que está difundiendo 'moncloa.com' se añade más presión a Cospedal, también al partido de Pablo Casado. Porque la entonces número 2 y su marido, en una reunión secreta en Génova, en julio de 2009, llegaron a pedir «trabajos puntuales» al excomisario, en prisión preventiva desde hace un año.

Ni que decir tiene, y más sabiendo ahora los antecedentes de Villarejo, éste pidió a cambio que se le pagaran esos posibles trabajos que, al menos en las grabaciones difundidas este miércoles, no se concretan. El temor de Génova, que va en aumento, es que en los próximos días la situación se agrave. Porque lo único que se desvela hoy es la parte final de la conversación, de hora y media en el despacho de Cospedal, en la que se habla de esos «trabajos puntuales» y también de que hay que ser discretos. La ex secretaria general del PP, poco participativa en los audios, en los que el peso lo llevan Villarejo y sobre todo López del Hierro, asiente y le asegura al excomisario que los trabajos serán remunerados y que no tiene que preocuparse por la discreción. «Yo soy la primera que a mí también se me vendría abajo, sería absurdo», responde Cospedal a Villarejo cuando este le dice que tiene que mantener su reputación.

En otro momento de la conversación, anterior, se habla de la situación procesal de Luis Bárcenas, quien al día siguiente de este encuentro estaba llamado a declarar, ya como imputado, ante el Tribunal Supremo. El marido de Cospedal le pregunta a Villarejo si cree que hay causa contra Bárcenas, a lo que el excomisario, que alardea de conocer muchos detalles de la investigación de la trama 'Gürtel', dice que «seguro, rotundamente». A esto, la dirigente popular le plantea a Villarejo si al PP le conviene que se retrase «todo lo posible» la instrucción de 'Gürtel'.

Otros dos asuntos tratados en los audios difundidos este miércoles son el 'pendrive' origen de la causa y la posible existencia de un 'topo' en la sede de Génova. Sobre el 'pendrive' de José Luis Izquierdo, contable de la trama, Villarejo asegura que ha hecho todo lo posible «para destruirlo». Mientras, el excomisario plantea la posibilidad de que dentro de partido haya un topo de la Policía, a lo que Cospedal le confiesa que teme que sea el entonces gerente de Génova, Cristóbal Páez, investigado en la pieza de la caja B del PP por las obras de la sede.