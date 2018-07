Cospedal rompe su silencio y apoya a Casado en público: es una «magnífica opción» La secretaria general del Partido Popular decanta su apoyo por primera vez y acompaña al candidato a presidir el partido a un acto de campaña en Madrid AGENCIAS Madrid Lunes, 16 julio 2018, 11:01

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado hoy su apoyo a Pablo Casado al subrayar que puede ser «una magnífica opción» para presidir el PP y conseguir un partido «fuerte y unido» que esté preparado para luchar por España y los españoles.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum con Casado, uno de los dos candidatos a liderar el PP, hoy en Madrid, Cospedal ha manifestado que su presencia en este foro se debe a que el PP tiene que ofrecer a sus militantes y votantes un proyecto «ilusionante y de futuro».

Según Cospedal, un partido fuerte y unido y con convicciones como el PP tiene que estar preparado «para luchar por España y los españoles»; en este sentido, ha considerado que Casado «puede ser para ello una magnífica opción».

Desde que el pasado día 5 se celebró la primera vuelta para presidir el PP, Cospedal, quien fue entonces una de las seis precandidatas, no se había pronunciado por ninguno de los dos finalistas, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Algunos de sus colaboradores, como los exministros Rafael Catalá o Isabel García Tejerina, sí que habían manifestado su apoyo a Casado y, de hecho, trabajan ya con su candidatura.

Por su parte, el candidato a presidir el PP ha prometido que si gana integrará a su rival en esta carrera, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ha definido como una «compañera extraordinaria» que es «imprescindible» para el futuro del PP. Unas declaraciones que llegan después de que la tachase de «soberbia» por negarse a celebrar un debate con él.

El vicesecretario de Comunicación del PP ha tenido palabras de agradecimiento para Cospedal, su «amiga» y todavía «jefa» que es una «referencia política indiscutible» y con la que ha dicho sentirse «plenamente identificado» y compartir «ideas y valores».

Más que una foto

Las reacciones a esta postura no se han hecho esperar. El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha señalado que el apoyo manifestado por Cospedal a la candidatura de Pablo Casado no asegura el respaldo de los compromisarios al hasta ahora vicesecretario de Comunicación 'popular'. En esta línea, ha defendido la independencia de los compromisarios que, según Ayllón, no son de ninguno de los candidatos si no del PP.

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Ayllón ha criticado que Casado lleva «11 días buscando hacerse una fotografía con Cospedal», que, ha señalado, «dura cinco minutos», mientras la campaña de la exvicepresidenta del Gobierno ha buscado apoyos para dirigir el PP en los próximos años.

«Hacerse la fotografía es una cosa y conseguir el voto de los compromisarios es otra», ha resumido el que fuera director del gabinete de Mariano Rajoy.

Preguntado por el apoyo a la candidatura de Santamaría entre los compromisarios, Ayllón ha rechazado decir que tenga su respaldo «amarrado», pero sí ha expresado sus sensaciones «más que positivas». Según ha resumido, los que respaldan a Santamaría lo hacen porque ganó «de forma clara» la primera parte del proceso de primarias y porque es la candidata con «más opciones» a ganar elecciones en el futuro.