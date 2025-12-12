La corrupción y el acoso sexual no pasan factura al PSOE, según el CIS

Ni la corrupción ni los casos de acoso sexual en sus filas hacen mella en el PSOE, según el barómetro del Cento de Investigaciones ... Sociológicas (CIS) del mes de diciembre. La encuesta registra una caída de apenas 1,2 puntos para los socialistas en intención de voto mientras que el PP no capitaliza los escándalos del principal partido del Gobierno y se estanca en el 22,4%.

Las buenas noticias alcanzan a la izquierda en general, que recupera terreno frente a las fuerzas de derecha, siempre según el instituto público que dirige José Félix Tezanos, quien el pasado martes fue llamado a comparecer en el Senado acusado de parcialidad. Mientras Vox cae 1,1 puntos, Sumar gana siete décimas y se sitúa en el 7,8% de los sufragios, mientras que Podemos también escala una décima.

En cuanto a los problemas que preocupan a los españoles, la corrupción queda relegada al quinto lugar muy lejos de el problema de acceso a la vivienda y la crisis económica.

Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 5 de diciembre y refleja por tanto el efecto, o en este caso la falta de él, de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exchófer, Koldo García. También reduce el impacto entre el electorado de los primeros escándalos de acoso sexual conocidos en las filas del PSOE.