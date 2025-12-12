Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez, este miércoles en la Moncloa. EP

La corrupción y el acoso sexual no pasan factura al PSOE, según el CIS

Los socialistas pierden 1,2 puntos respecto a noviembre y se sitúan en el 31,4% en intención de voto, mientras que el PP se estanca en el 22,4%

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:49

Ni la corrupción ni los casos de acoso sexual en sus filas hacen mella en el PSOE, según el barómetro del Cento de Investigaciones ... Sociológicas (CIS) del mes de diciembre. La encuesta registra una caída de apenas 1,2 puntos para los socialistas en intención de voto mientras que el PP no capitaliza los escándalos del principal partido del Gobierno y se estanca en el 22,4%.

