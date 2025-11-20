Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez. EP

Compromís, tras la condena al fiscal general: «El franquismo vive»

Ibáñez ha denunciado que la condena por parte de cinco jueces «conservadores» del Tribunal Supremo «no es más que una prueba de golpe blando contra el Gobierno

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que condena ... a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

