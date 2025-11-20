Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal general del Estado durante el juicio. EFE

Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal

A la espera de conocer los pormenores de la sentencia condenatoria del Supremo, la inhabilitación de dos años por un delito doloso anticipa su pérdida de condición profesional

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

A la espera de redactarse la sentencia condenatoria contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que recaerá en el presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez ... Arrieta, una vez que la ponente titular, Susana Polo, se ha quedado en minoría durante las deliberaciones, estos son los elementos claves del adelanto del fallo del Tribunal Supremo que se ha conocido este jueves:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal

Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera de fiscal