Ciudadanos negociará un acuerdo con el PP para Andalucía sin descartar a Vox

Albert Rivera ha anunciado que la dirección nacional de Ciudadanos ha acordado por unanimidad negociar con el PP «un pacto de Gobierno en Andalucía». Aunque el líder del partido liberal ha rechazado «descartar todos los escenarios» de posible entendimiento, uno sí parece claro que no entra en sus cálculos, el de pactar con los socialistas. El nuevo Gobierno andaluz, ha dicho, tendrá que ser «de cambio».

Ciudadanos se debate en un mar de dudas porque sabe que el pacto con Vox sería un baldón, sobre todo europeo, para su vitola de formación centrista liberal. Pero al mismo tiempo no puede descartar el acuerdo con el partido de extrema derecha porque puede ser necesario para desalojar a la socialista Susana Díaz de la Junta de Andalucía.

De momento, el partido naranja va a ganar tiempo hasta que se perfilen más las posiciones de unos y otros. Va a «priorizar» la negociación con el PP. Luego, ya se verá.

Rivera, que ya ha hablado por teléfono con Pablo Casado un par de veces desde la noche electoral, ha puntualizado que las conversaciones están aún en mantillas. No se sabe si será un gobierno de coalición o monocolor con apoyos parlamentarios externos. «No voy a repartir consejerías, ni me toca ni lo quiero hacer. Quiero que eso se haga en una mesa de negociación. No descartamos que sea un gobierno de coalición, pero todavía no lo hemos hablado».

El que sí lo tiene claro es el exprimer ministro francés Manuel Valls. «No puede haber ningún pacto con Vox», ha sentenciado el que será candidato a la alcaldía de Barcelona en una plataforma cívica que apoya Ciudadanos. «No puede haber ningún compromiso con la extrema derecha», ha apuntado en una entrevista concedida a la cadena Ser.