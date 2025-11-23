Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz EFE

Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Los manifestantes denuncian una «maniobra política» en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53

Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.

