Casado vincula la confusión de su máster con el cambio de estudios al Plan Bolonia

Pablo Casado durante un acto ayer en Canarias. / Efe El dirigente popular insiste en que no está dispuesto a dejar su cargo por el escándalo provocado por las irregularidades detectadas EFE Lisboa Sábado, 15 septiembre 2018, 15:53

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, vinculó este sábado las irregularidades detectadas en su máster de Derecho con el cambio en los programas de estudio del Plan Bolonia e insistió en que el suyo no fue un «máster finalista».

El dirigente popular insistió en que no está dispuesto a dejar su cargo por el escándalo provocado por las irregularidades detectadas en su máster, días después de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las sospechas sobre su formación académica.

«No puedo renunciar al título porque no tengo título, no tengo tesis, ni tesina, ni trabajo de fin de máster, ni siquiera un título habilitante, porque lo mío es un curso de doctorado», afirmó en declaraciones a la prensa en la capital lusa.

«Para tener esa acreditación, tienes que presentar tu tesina, es decir, tienes que inscribir un documento publico como el del señor Sánchez (Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español), que te habilita para ser doctor, yo no lo inscribí», agregó.

El líder popular sostuvo que «la explicación tiene que ver con el Plan Bolonia» porque «mi curso de doctorado fue en el año de adaptación del espacio universitario español al espacio universitario europeo, por eso durante dos años, a lo que eran los cursos de doctorado que habilitaban a investigar y escribir una tesis, se les llamo máster».

«Pero no son un máster finalista, por eso no se puede renunciar a ese título. Yo ni siquiera lo he expedido, no he ido a retirar el título ni he hecho uso de las tasas académicas porque no tengo derecho a ello hasta que escriba la tesis, y visto el tiempo que tengo actualmente, me temo que van a pasar bastantes años hasta que me pueda poner cinco años a investigar», afirmó.