Calvo, Aragonès y Artadi se reúnen este jueves en pleno debate sobre los Presupuestos Elsa Artadi, consejera de la Presidencia de la Generalitat. / Ep La Generalitat insiste en el no a las Cuentas y en el no a su tramitación CRISTIAN REINO Martes, 15 enero 2019, 14:36

Casi un mes después de la reunión que celebraron el 20-D el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, en la que participaron también Carmen Calvo y Meritxell Batet y Pere Aragonès y Elsa Artadi, la Moncloa y el Palau de la Generalitat volverán a reunirse este jueves. En este caso, no acudirán los dos presidentes, pero sí los vicepresidentes Calvo y Aragonès y la consejera Artadi. El encuentro, que da continuidad a la cita del 20-D, debe servir como «reunión previa» y preparatoria de una futura cumbre, según la administración catalana, aunque según ha afirmado este martes Artadi no está previsto que Sánchez y Torra vuelvan a reunirse durante el mes de enero.

La Generalitat propondrá a la vicepresidenta Calvo la creación de una «mesa de diálogo estable» entre los dos ejecutivos. Artadi ha señalado su intención de «formalizar» esa mesa de negociación, que esté supervisada por un mediador neutral. «Queremos que el diálogo pase a ser negociación», según Artadi. Y una negociación que busque, ha dicho, una solución política a la cuestión catalana y ver si hay forma de acercar las posturas de ambos ejecutivos. Hasta la fecha, ha relatado, los dos ejecutivos han celebrado dos reuniones al máximo nivel con 6 meses de diferencia, así como reuniones informales entre consejeros y vicepresidenta. «Queremos saber si esto avanza y si hay voluntad real de diálogo y queremos materializar una mesa de negociación formal y con un calendario y mediadores neutrales», ha rematado la consejera de la Presidencia.

Una mesa de diálogo «real» sobre la autodeterminación de Cataluña y una comisión bilateral para vigilar el cumplimiento de las inversiones fueron precisamente las condiciones que el lunes puso Carles Puigdemont para permitir que los grupos independentistas permitan tramitar las Cuentas del Estado. Estas reclamaciones las ha hecho hoy suyas el Gobierno catalán, que ha criticado al Gobierno porque «incumple» el Estatuto desde 2008. Y sobre los Presupuestos Generales del Estado, la portavoz de la Generalitat ha insistido en el no a las Cuentas de Sánchez y el no a su tramitación. «Tenemos la misma posición de siempre», ha expresado. «No vemos movimiento por parte del presidente del Gobierno para buscar una solución política. Por tanto, si no se mueve no podemos aprobar los Presupuestos ni permitir su tramitación, ha señalado.