Bolaños se jacta de que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

El doble respiro de este jueves, con el primer aval a la ley de amnistía en la Unión Europea y con el apoyo de Junts ... en el Congreso para el cierre de las centrales nucleares, ha disparado el optimismo en el Gobierno, que ya ve el calendario no como una amenaza, sino como una oportunidad para próximas celebraciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que la legislatura está dando frutos y ha recordado que Pedro Sánchez se convertirá «pronto» en el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente del Ejecutivo desde la vuelta de la democracia.

«No estamos en una legislatura parada», ha afirmado Bolaños durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, y aunque ha reconocido que algunas leyes están saliendo «con mucho esfuerzo», también se ha felicitado de que sus logros se deben a que el Ejecutivo «está trabajando mucho, llegando a puntos de equilibrio y a acuerdos y tendiendo puentes».

«Nunca hemos tenido un Gobierno que cuente, ni siquiera en coalición, con una mayoría absoluta en el Congreso», ha explicado el ministro de Justicia, pero eso no significa que se vayan a adelantar los comicios. El horizonte de negociaciones continuas para conseguir apoyos suficientes en el Parlamento «no va a cambiar hasta el año 2027, cuando se celebren elecciones». «El diálogo y la negociación son seña de identidad de este Gobierno, no ya de esta legislatura, sino desde 2018, y esa va a ser la tónica en los próximos meses», ha avisado Bolaños.

Para subrayar que, pese a los problemas de corrupción y a la falta de apoyos parlamentarios, al Gobierno le queda cuerda hasta 2027, el ministro ha tirado de números y ha recordado que Sánchez superará pronto a José María Aznar y a José Luis Zapatero en la clasificación de presidentes con más permanencia en el poder.

Ahora mismo, Sánchez es el cuarto presidente con más días en La Moncloa (2.722) tras haber superado ya a Leopoldo Calvo Sotelo (644) y Adolfo Suárez (1.698). Por delante le quedan Zapatero (2.805), Aznar (2.904) y Felipe González (4.902). Si la legislatura sigue su curso, Sánchez batirá a Zapatero en febrero y a Aznar, en mayo, y solo le quedará por delante González, aunque la marca del primer presidente socialista de la democracia parece muy difícil de mejorar. Para ello, Sánchez debería seguir gobernando hasta 2032.

El Gobierno ha recibido como una importante victoria la decisión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la Ley de Amnistía para los condenados por el 'procés', pero Félix Bolaños ha insistido en que la vuelta del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, «no es una cuestión que dependa en absoluto del Gobierno».

En cualquier caso, el ministro considera que «los objetivos de esta ley ya están cumplidos, porque la normalización política, social e institucional en Cataluña es un hecho y ése es el éxito» y ha pedido a los dirigentes del PP que «lean antes de opinar y que piensan antes de hablar» para, con sus críticas a la resolución, evitar «un bochorno».