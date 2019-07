Hay más catalanes en contra de la independencia que a favor por primera vez desde 2017 ERC ganaría con claridad las elecciones en Cataluña, así lo refleja una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), realizada entre el 25 de junio y el 17 de julio CRISTIAN REINO BARCELONA Viernes, 26 julio 2019, 12:52

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, lleva semanas advirtiendo de que no tiene intención de convocar elecciones como respuesta a la sentencia del Supremo. Una de las razones es electoral: JxCat no sale bien parada en las encuestas, mientras que su socio, ERC, apunta a ganador.

Esta es la tendencia que refleja el último barómetro del CEO, el CIS catalán, elaborado entre el 25 de junio y el 17 de julio. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat concluye que Esquerra ganaría hoy las elecciones catalanas con 38-40 escaños, entre 6 y 8 más de los que tiene actualmente. La segunda posición se la disputarían entre tres fuerzas: JxCat, PSC y Ciudadanos. Los nacionalistas podrían obtener entre 25 y 27 diputados, frente a los 34 que tienen ahora, mientras que el PSC pasaría de 17 a 25 y Ciudadanos de 36 a 23-24, muy afectado por la crisis que padece la formación naranja en toda España. Los comunes pasarían de 8 a 11-12. La CUP podría recuperarse hasta los 6-7 escaños (3 tiene ahora) en tanto que el PP perdería uno de los cuatro parlamentarios obtenido en 2017.

Con estos resultados, la mayoría secesionista no peligraría. La suma de ERC, JxCat y la CUP estaría entre 69-74 (ahora 72) y la mayoría absoluta está situada en 68. En cambio, podría articularse un tripartito de izquierdas, con ERC, PSC y los Comunes, que superaría con creces (74-77) la mayoría absoluta.

En caso de que PSOE y Unidas Podemos no lleguen a un acuerdo antes del 23 de septiembre y haya repetición electoral en el conjunto de España, ERC volvería a ganar los comicios generales en Cataluña. De los 15 escaños obtenidos en abril, se quedaría en 14-16. El PSC sigue creciendo, de 12 a 13-14, los Comunes ganarían un escaños hasta ocho, JxCat seguiría en 6-7 y Ciudadanos perdería dos hasta quedarse en cinco. El PP mantendría su diputado catalán e incluso podría llegar a dos. Esta encuesta, en cualquier caso, no recoge el fracaso cosechado en las dos votaciones de investidura y por tanto no se sabe si el electorado de izquierdas castigaría a PSOE y Unidas Podemos.

Partidarios de la secesión a la baja

El independentismo mantiene su fuerza electoral, pero el CEO refleja en cambio que el número de partidarios de la secesión va a la baja. En el pasado barómetro de mayo, se produjo el cambio de tendencia y, por primera vez desde el 1-O de 2017, el número de partidarios del «no» a la independencia superó a los del «sí». Ese cambio en el gráfico se ha consolidado en este sondeo del mes de julio. Si hoy se celebrara un referéndum sobre la sececesión de Cataluña del resto de España, el 48,3% votaría en contra y el 44% votaría a favor.

Hace dos meses, esta diferencia era de solo un punto. En la pregunta que hace referencia a qué debería ser Cataluña, también se da este descenso en el apoyo a la independencia. El 34% de la ciudadanía apuesta por un Estado independiente. Es la opción con más apoyos. Pero hace dos meses el porcentaje era del 39% y en su punto más alto de la serie histórica llegó al 48% en 2013. El 27% se decanta por una comunidad autónoma, un punto más que el sondeo anterior, y el 24% por un Estado federal dentro de España, tres puntos más.

El CEO del mes de julio introduce una pregunta nueva, que tumba la apuesta por la unilateralidad de Carles Puigdemont. Así, según el CEO, solo el 9% de la población apostaría por la vía unilateral. El 42% cree que debería abrirse una «política de diálogo y negociación sin límites» con el Gobierno central, mientras que el 39% considera que ese diálogo debería ceñirse a la Constitución.