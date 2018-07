Aznar elude pronunciarse por Casado o Santamaría y desea que el PP «acierte» El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar. / EP Afirma que no va a hacer lo que ha hecho su sucesor en la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al manifestar su «apoyo expreso» a Sáenz de Santamaría EFE Málaga Miércoles, 18 julio 2018, 17:29

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha eludido este miércoles pronunciarse sobre las candidaturas de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría y ha deseado que el partido «acierte» al elegir al nuevo líder.

Aznar, que ha participado en un encuentro organizado en el marco de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, ha dicho que no va a hacer lo que ha hecho su sucesor en la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al manifestar su «apoyo expreso» a Sáenz de Santamaría.

«No voy a pronunciarme por ningún candidato» pero sí «sobre lo que hay que hacer», ha insistido el presidente de la Fundación FAES, quien en declaraciones a los periodistas antes del curso también se ha expresado en el mismo sentido.

Ha apostado por el «reencuentro con los electores», con los «millones de votantes que se han ido del PP que hay que recuperar, y por »ensanchar luego la base electoral no dedicándose a disimular lo que eres sino a manifestar exactamente lo que eres«, ya que es »cuando el PP ha conseguido sus mayores triunfos«.

España, según Aznar, vive una «situación política delicada» y necesita una «refundación» del centro-derecha nacional, así como del centro-izquierda, aunque «la izquierda ha decidido jugar su partida con los más radicales chavistas de Podemos» o «con los separatistas», ha indicado.

Por este motivo, ha defendido que la refundación del centro-derecha nacional es «absolutamente indispensable», por «un factor de estabilidad democrática y de propia supervivencia del PP».

A este respecto, ha comentado que el PP «tiene una oportunidad si se refunda» pero si no lo hace, «no tiene ninguna oportunidad», y entonces «el centro-derecha se reorganizará por otro lado».

Aznar no estará en el congreso del PP el próximo sábado porque, según ha explicado, no es compromisario y tampoco ha sido invitado: «solo he sido presidente de honor del partido 14 años, presidente del gobierno 8 años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación», ha ironizado.