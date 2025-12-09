Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en su intervención en el Día de la Constitución. EFE

Ayuso celebra la sentencia al ex fiscal general y afirma que el Estado de Derecho «funciona pese a los intentos del Gobierno»

La presidenta madrileña considera «durísima» la resolución del Supremo y denuncia el uso de la Fiscalía para atacar a un adversario político

C. P. S.

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:17

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este martes que «el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos ... del propio Gobierno» tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la que ha calificado de «durísima».

