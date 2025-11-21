Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Díaz Ayuso comparece en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. EFE

Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

La presidenta madrileña interpreta que el líder socialista el que ha sido condenado junto al fiscal general y le acusa de alentar el guerracivilismo

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Isabel Díaz Ayuso compareció un día después del anuncio de la condena a Álvaro García Ortiz por filtrar datos confidenciales de su pareja, Alberto ... González, para responsabilizar a Pedro Sánchez de usar de forma arbitraria los poderes del Estado con el fin de acabar con su carrera política. En un tono aún más duro que el mostrado ayer por Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña afirmó que el líder socialista ha sido condenado junto a su fiscal general del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  9. 9 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  10. 10

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada