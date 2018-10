El Ayuntamiento de Barcelona también reprueba al Rey La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / Efe El consistorio barcelonés reclama la abolición de la monarquía CRISTIAN REINO Viernes, 26 octubre 2018, 18:12

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado esta tarde una resolución para reprobar a Felipe VI. El texto, que ha salido adelante con los votos de Barcelona en Comú, PDeCAT, Esquerra y la CUP, «rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI», su «intervención en el conflicto catalán» y la «justificación», por parte del jefe del Estado, de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1-O. Horas después de que el Gobierno anunciara que llevará al Constitucional la resolución del Parlamento autonómico sobre el Rey, el consistorio barcelonés ha dado luz verde a una declaración institucional que «apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía» y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos.

La figura del Rey está en cuestión por parte de las fuerzas soberanistas, a raíz del discurso que pronunció Felipe VI el 3 de octubre de hace un año, dos días después del referéndum y horas después de que el secesionismo organizara una huelga de país. Según las exposición de motivos de la resolución aprobada por las fuerzas soberanistas en el consistorio (con el rechazo de Cs, PSC y PP), el Rey emitió un discurso amenazador contra una parte de la población que dice representar. A su juicio, trató de preservar la unidad de España a cualquier precio, ejerciendo «una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios».

Esta no es la primera iniciativa que adopta el Ayuntamiento de Barcelona contra la institución monárquica. La Delegación del Gobierno denunció al actual equipo de gobierno de Ada Colau, que al poco de tomar posesión decidió retirar el busto del rey Juan Carlos, porque hacía un año que ya no era jefe del Estado. Una sentencia judicial obligó a Colau a colgar el cuadro con la foto del monarca en el «lugar preferente y de honor» del edificio municipal de la capital catalana. Además, recientemente, el consistorio ha eliminado la 'avenida Borbón' de su callejero.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también ha replicado al Gobierno, tras su decisión de seguir adelante con la impugnación de la resolución del Parlamento catalán. «Presidente Sánchez, si esta es su idea de diálogo, de no judicialización de la política y de respeto por la libertad de expresión, vamos en direcciones contrarias», ha apuntado en un tuit. «El 80% de los catalanes no consideran suya la monarquía. Y así lo votó el Parlament», ha rematado. En la misma línea, el vicepresidente Pere Aragonès ha asegurado que los «catalanes no tenemos rey».