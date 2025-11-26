Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imágenes de los sobres para Ábalos y Koldo del sumario

'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

El instructor Moreno, demás, encarga a la UCO una investigación específica sobre los abonos bajo sospecha y pide permiso al Supremo para que la Guardia Civil pueda usar todo el material que consta en esta ya macro-causa

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en 'cash' entregados ... a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.

