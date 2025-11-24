La Audiencia Nacional no exonera a Jordi Pujol, que será juzgado por corrupción

Jordi Pujol no ha evitado que el tribunal le exonerara de ser juzgado por corrupción. La Audiencia Nacional ha decidido no archivar su causa penal ... a las puertas del juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat. El tribunal ha celebrado una vista a puerta cerrada para valorar su estado de salud y ha determinado que de momento está en condiciones para afrontar un juicio con garantías. El juicio ha arrancado ya en la Audiencia Nacional con los 19 acusados previstos: el expresident, sus siete hijos y once empresarios.

Pujol ha comparecido a primera hora de la mañana por videoconferencia desde su casa, tras unos problemas iniciales con la conexión telemática. El tribunal determinó que había que celebrar una vista previa para valorar el estado de salud del exlíder nacionalista y para decidir si se le archivaba la causa y en su caso si tenía que comparecer o no in situ en la Audiencia Nacional.

Han intervenido los dos médicos forenses asignados por la justicia que emitieron un informe en el que concluían que no está capacitado por razones de salud para ser juzgado. Este lunes, se han ratificado en el diagnóstico al decir que Pujol no está «en condiciones físicas ni cognitivas» para comparecer. Han aseverado que no cuenta con la «capacidad procesal necesaria» para «defenderse de manera suficiente«. Ha intervenido un tercer forense, de la Audiencia Nacional.

De momento, Pujol deberá afrontar el juicio, salvo, según ha resuelto el tribunal, que su salud empeore.a lo largo de la vista, que podría prolongarse durante seis meses. Podrá hacerlo desde su casa. Pero ha quedado en el aire, qué pasará cuando en primavera tenga que declarar en la vista. El expresidente, desde su casa, ha asegurado este lunes que «no está en forma», pero ha señalado que está a «disposición» del tribunal para tratar de responder «lo mejor que sepa». Cuando le han preguntado si estará capacitado para pronunciarse sobre documentos que se le mostrarán a lo largo de la vista, que se prolongará durante 40 sesiones, ha respondido: «No lo sé, pero lo intentaré».

Ha presidido la vista el tribunal del juicio: José Ricardo de Prada, María Fernanda García y Ana Mercedes del Molino. La mujer de Pujol, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado, quedó exculpada por razones médicas. El expresidente de la Generalitat tiene 95 años. Su defensa alegó que tiene «marcadores en sangre de la enfermedad de alzhéimer» y «deterioro cognitivo grave». Días atrás, además, fue ingresado por neumonía. Hace tres años sufrió un ictus.

Tras resolver la vista previa por el estado de salud del expresident, el juicio ha arrancado en la Audiencia Nacional con las cuestiones previas. Son 19 los acusados. Se sientan en el banquillo Pujol y sus siete hijos, así como una decena de empresarios. Los miembros del clan familiar se enfrentan a penas que van de 8 a 29 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía les acusa de haberse enriquecido gracias al cobro de comisiones ilegales a cambio de favores, influencia y concesiones a empresas durante los años en que Pujol gobernó Cataluña. La defensa pide la absolución. Su argumento es que la fortuna familiar, oculta al fisco durante años en cuentas en Andorra, procede de una herencia del padre del expresident.