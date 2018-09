Archivada la pieza que investigaba a Álvarez Conde por el máster de un exsubsecretario de Estado Enrique Álvarez Conde. / Efe Fuentes jurídicas han confirmado que la juez no halla indicios de delito contra Álvarez Conde en esta pieza al no poder acreditar que Miguel Temboury se hubiera matriculado en este curso de posgrado EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:57

La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel ha archivado la investigación que tenía abierta contra el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (RJCM) Enrique Álvarez Conde relativa a la pieza separada sobre el máster que realizó el exsubsecretario de Estado de Economía y abogado del Estado, Miguel Temboury.

Fuentes jurídicas han confirmado que la juez no halla indicios de delito contra Álvarez Conde en esta pieza al no poder acreditar que el estudiante se hubiera matriculado en este curso de posgrado. El entorno de Temboury afirmó entonces a Europa Press que ni se había matriculado en este máster. Según ha adelantado la 'Cadena Ser', la juez afirma que no «hubo convalidación alguna».

Conde ya compareció el pasado agosto sobre este asunto ante la juez, negándose a declarar sobre el mismo. Al margen de esta pieza, está imputado en la investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes y en la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades en los estudios de posgrado de otros alumnos como el presidente del PP, Pablo casado.

La juez abrió esta pieza a raíz de una información aportada por la propia universidad. A raíz de ello, se acordó abrir otra pieza aparte de la investigación central por un delito de falsificación documental, cohecho impropio y prevaricación administrativa. En concreto, la instructora del caso siguió la pista a las presuntas anomalías que había detrás de las convalidaciones de varias asignaturas a Miguel Temboury.