Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Maíllo, coordinador Federal de Izquierda Unida. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz pactan su designación como aspirante de consenso y anunciarán oficialmente la candidatura este viernes en Sevilla

C. P. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, encabezará la candidatura de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones autonómicas de 2026. Según ha confirmado Europa ... Press, su nombre ha sido acordado como propuesta de consenso en una mesa de partidos convocada por las formaciones andaluzas que buscan mantener vivo el espacio de confluencia: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

Antonio Maíllo será el candidato de &#039;Por Andalucía&#039; a las autonómicas de 2026