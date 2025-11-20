Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, encabezará la candidatura de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones autonómicas de 2026. Según ha confirmado Europa ... Press, su nombre ha sido acordado como propuesta de consenso en una mesa de partidos convocada por las formaciones andaluzas que buscan mantener vivo el espacio de confluencia: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

La designación se hará pública este viernes durante un encuentro con los medios en Sevilla, en el que participarán dirigentes de los tres partidos. Maíllo ha aceptado asumir la candidatura a petición de los representantes proclamados por cada formación: Ernesto Alba (IU), Esperanza Gómez (Sumar) y José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz).

El movimiento supone el regreso del dirigente andaluz como aspirante a la Presidencia de la Junta, un papel que ya desempeñó en las autonómicas de 2015. La decisión no alterará sus responsabilidades internas, dado que Maíllo continuará al frente de la coordinación federal de IU.

Con su elección, 'Por Andalucía' recurre a uno de los perfiles más reconocibles de la izquierda alternativa para una contienda en la que aspira a ser determinante frente al actual Gobierno del Partido Popular. Los partidos de la coalición consideran que la figura de Maíllo puede reforzar la movilización del electorado progresista.

En los últimos días, el propio Maíllo ha reivindicado que la candidatura posee el «patrimonio» de la unidad de la izquierda y que esa identidad será reconocida por el electorado, independientemente de la decisión que tome Podemos sobre su participación. La formación morada mantiene pendiente la resolución sobre si concurrirá dentro de la coalición o optará por presentarse en solitario.