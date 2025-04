Aldama pide permiso al Supremo para irse a un retiro espiritual al extranjero

No más denuncias, no más delaciones, no más sobornos. Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama corrupta que salpica al PSOE y que ha ... costado la imputación a José Luis Ábalos, quiere olvidarse de todo esta Semana Santa, incluidos los 40 días que el pasado otoño pasó en la cárcel antes de que su supuesta confesión le sacara de prisión. Es por ello que el conseguidor ha pedido a Leopoldo Puente, el juez del Supremo que instruye el denominado 'caso Koldo-Ábalos', permiso para marcharse entre el 17 y el 20 de abril (de Jueves Santo a Domingo de Resurrección) a la localidad portuguesa de Torrozelo para participar en una suerte de retiro espiritual en plena naturaleza.

El empresario, que desde su puesta en libertad el pasado 21 de noviembre tiene prohibida la salida del territorio nacional entre otras medidas preventivas, ha presentado las reservas del hotel y del cursillo para acabar de convencer al juez Puente. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, De Aldama reservó por 230 euros el pasado miércoles a través de la plataforma Booking tres noches de alojamiento en el Estrela Cottage de la aldea de de Torrozelo, cerca de Coimbra. El imputado, además, adjunta en su petición al Supremo, otra reserva de 199 euros a un curso en la 'Academia Hielo y Amor', en donde, según la documentación aportada al tribunal, pretende participar en experiencias como «profundizar en el camino de la expansión», «inmersiones en hielo», «meditación y respiración», «ayuno» e «i ching». En su página web, esta academia ofrece «un camino hacia la realización personal, liderado por Dafers (responsable de este cursillo) y acompañado por los seres humanos mas épicos e históricos de la humanidad». «No existe riesgo de fuga» El abogado de De Aldama, el letrado Antonio Choclán, considera que «no existen razones impeditivas para la concesión interesada» porque desde que se acordó su libertad «ha comparecido puntualmente ante la secretaría del tribunal los días correspondientes de cada mes» y ha estado «siempre» a disposición de las autoridades judiciales. Su defensa reitera que «no existe riesgo de fuga alguno» dado el «arraigo» del empresario en territorio español, así como hija, esposa y negocios en Madrid. El magistrado Puente aún no ha contestado a su petición. De momento, según consta en una providencia a la que también ha tenido acceso este periódico, el juez ha dado dos días a la Fiscalía y a las acusaciones para que presenten sus alegaciones ante el tribunal.

