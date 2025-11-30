Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Míriam Nogueras y Yolanda Díaz. EP

Los socios se inquietan

Entre líneas ·

Los aliados de Sánchez hacen sus cálculos: apoyar al Gobierno los desgasta, pero romper y abrir el paso a una mayoría PP-Vox tiene aún un coste mayor

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, acusados de graves delitos de corrupción, marca un gráfico cambio de rasante en la ... legislatura que ilustra la enorme fragilidad de Pedro Sánchez. El momento es de máxima polarización y pone también de manifiesto las arenas movedizas que atrapan a sus aliados. El tablero refleja un choque de intereses y ambiciones, de cálculos estratégicos y dilemas éticos. El anticipo de todo esto ya lo ha mostrado la reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo. No es solo la pérdida de un aliado incómodo, sino la confirmación de la honda brecha que atraviesa un equilibrio político ya muy precario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  2. 2 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  5. 5 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  6. 6

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  7. 7

    «El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»
  8. 8 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  9. 9 Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina
  10. 10

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los socios se inquietan

Los socios se inquietan