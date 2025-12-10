Albares y el PP se enzarzan en el Congreso por el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este miércoles a petición de EH Bildu, ERC y BNG para explicar las resoluciones de la ... ONU sobre el Sáhara, que refuerzan los planes autonomistas de Marruecos sobre la excolonia española y que también apoyó en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo hace durante la última sesión de control al Gobierno antes del parón legislativo por Navidad, cuando se acaba de cumplir el 50 aniversario de la Marcha Verde (la invasión marroquí del Sáhara) y una semana después de la reunión de alto nivel con Marruecos, en la que el Ejecutivo ratificó el pleno apoyo a la propuesta de Rabat sobre el futuro de esta región.

Sin embargo, el PP ha sacado a relucir durante la comparecencia la polémica por la ausencia de felicitaciones del Gobierno español a la líder opositora, María Corina Machado, que esta tarde recibirá el Nobel de la Paz en Olso. «Ese es el feminismo de ser incapaz de de felicitar a una mujer. El de las cerdadas de Salazar que no denuncia los acosos cuando el acosador es de izquierdas», le ha espetado el diptuado popular Carlos Floiriano. «Son incapaces de condenar a un dictador como Maduro», ha zanjado.

Antes, Albares, durante la sesión de control y a pregutnas del diputado Carlos Rojas, del PP, ha defendido que el Gobierno «sí hace por Venezuela, e intentamos unir a los venezolanos» y añadió que «120.000 venezolanos tienen estatuto de protección aquí, incluido Leopoldo López y Edmundo González que, gracias a este Gobierno, están libres en Madrid y no detenidos en Caracas».

«Coherencia» en Ucrania y Palestina

Rojas ha recordado que el exministro José Luis Ábalos, ahora en prisión, se reunió con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, «por mandato directo del presidente del Gobierno, quien también mandató al exfiscal general del Estado a cometer otro delito» y que desde Exteriores se dio pasaporte diplomático a su exasesor, Koldo García.

«¿Quién se va a fiar de este Gobierno? Nadie», ha sostenido el diputado, subrayando que lo que se preguntan en el exterior es «cuándo va a ser el próximo delito que se le impute al entorno del señor Sánchez o al señor Sánchez».

Albares, en respuesta, ha esgrimido que fuera de España de lo que se habla es de «las posiciones en política exterior que están salvando la dignidad de Europa» por su «coherencia» en las posiciones respecto a Palestina y Ucrania así como del crecimiento económico y la creación de empleo récord. «Nunca en democracia han tenido las posiciones de España tanto peso en el exterior, ni la coherencia de nuestras posiciones en política exterior tanto aplauso», ha reivindicado el jefe de la diplomacia española.

Según Albares, «lo que es ignominioso» es que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijoó, vayan a Bruselas a «decir que no nos den fondos y que aquí no hay Estado de Derecho», se dediquen a «torpedear» la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, voten en contra del primer Tratado de Amistad con Francia, adopten «posiciones antimarroquíes» y torpedeen «nuestro acercamiento al pueblo hermano de Venezuela».

Choque con Sumar

El choque en su comparecencia no se ha producido solo con el PP, también con Sumar, su socio de Gobierno, que le ha afeado el giro histórico en la postura española sobre el Sáhara Occidental. «¿Le parece normal hablar tanto tiempo de Ucrania o Palestina y dedicarle tan poco al Sáhara? Le aseguro que los españoles conocen antes a un saharaui que a un ucraniano. Pero los saharauis no queremos competir con ningún otro pueblo oprimido», le ha espetado la diptuada de origen saharaui Tesh Sidi, que también ha acusado a Marruecos de «injerencia inaceptable» al asegurar que «pidió la cabeza» de la antecesora de Albares en el departamento de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, destituida por Sánchez en julio de 2021. «No hipoteque la política exterior de España solo a un país del Magreb», ha zanjado.