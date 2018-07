Activistas de los CDR mantienen la ocupación de la cárcel Modelo de Barcelona

Òmnium pide una estrategia compartida y dejar «el ruido del día a día»

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha reclamado este domingo al soberanismo que tenga una estrategia compartida para lograr los objetivos políticos que se ha fijado y que abandone las batallas políticas y «el ruido del día a día» que ha existido hasta la fecha «y a partir de aquí construir una nueva estrategia que sea amplia, transversal, inclusiva y ganadora».

Mauri pide que el soberanismo no solo tenga una estrategia contra la «represión» que el Estado practica contra los dirigentes políticos encarcelados y los que están en el extranjero, sino que también la tenga para lograr los objetivos políticos que permitan conseguir una república catalana. «Sin un mapa de carreteras compartido, sin unos horizontes compartidos, es difícil que la ciudadanía pueda ver de qué proyecto político estamos hablando», reflexiona el dirigente de la entidad soberanista cuyo presidente, Jordi Cuixart, están en la cárcel desde octubre. Mauri expone que Òmnium Cultural no formulará su propia hoja de ruta para lograr la república, sino que colaborará para que haya consenso en un plan compartido entre soberanistas y con un objetivo: «Seguir apretando para que aún más gente quiera compartir el proyecto de república».

Ha argumentado que el capital político que, a su juicio, se generó con el referéndum del 1 de octubre no se ha aprovechado lo suficiente, porque acabó «supeditado a unas discusiones y batallas políticas que pueden ser legítimas, pero que cuando hay tanta represión pueden resultar impropias». «Se necesita más generosidad por parte de todos a la hora de enfocar el futuro de forma colectiva y lo hemos echado en falta en los últimos meses. Los partidos políticos lo harán todo para enmendar esta situación», confía el vicepresidente de la entidad cultural. Mauri entiende tanto a los soberanistas que defienden retomar la vía unilateral como a los que la enfrían, y concluye que «llegará el día en el que el país tendrá que volver a mostrar que tiene voluntad de salir a la calle con una actitud de desobediencia civil no violenta».

En pleno debate entre los partidos independentistas sobre si tienen que concurrir en listas conjuntas o por separado en las elecciones municipales de 2019, Mauri asegura que «el debate siempre es bueno y es muy positivo», pero que la entidad no tomará partido por ninguna opción. A Òmnium le parecerá magnífico que haya primarias y listas unitarias o que no las haya y se presenten por separado, y solo formula una petición: que si no hay acuerdo sobre cómo encarar las municipales, los partidos soberanistas «pacten la discrepancia». «No hay que hacer de esto otra batalla política que nadie entendería y que nos parecería muy irresponsable. Que hagan aquello que crean, y que no hagan de ello un motivo de disputa», concluye.