Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Duato saliendo de declarar en el caso Nummaria. R. C.

La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato en el 'caso Nummaria'

El organismo pide a la Audiencia Nacional que revoque el fallo y dicte una nueva sentencia al considerar que la valoración de la prueba fue «errónea e irracional»

EP

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:23

Comenta

La Abogacía del Estado ha recurrido la absolución de la actriz Ana Duato acordada por la Audiencia Nacional (AN) tras el juicio del 'caso Nummaria', en el que estaba acusada de delito fiscal.

En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular que realiza en nombre de la Agencia Tributaria reclama a la Sala de Apelaciones de la AN que revoque esa absolución de Duato y la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

También pide que se anule la de Fernando Peña, el principal acusado, como «cooperador necesario por los respectivos delitos de los anteriores», que fue absuelto de ese extremo pero condenado a 80 años de cárcel por varios delitos contra la Hacienda Pública.

La Abogacía del Estado solicita retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia recurrida y que se dicte una nueva, al considerar que «la valoración de la prueba realizada incurre en un error manifiesto e irracional, contradiciendo los propios hechos declarados probados y vulnerando con ello el derecho de la acusación particular a una resolución fundada en Derecho».

Cabe recordar que la AN, aparte de absolver a Duato, condenó a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias --como pactó con Fiscalía-- en una sentencia en la que considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña, entre 2010 y 2016 a través del despacho Nummaria, con el fin de evitar la tributación de capitales en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  3. 3 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  4. 4 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  5. 5 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  6. 6 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  9. 9 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  10. 10

    Bebés y niños que se crían en viviendas repletas de marihuana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato en el 'caso Nummaria'

La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato en el &#039;caso Nummaria&#039;