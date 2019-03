Abascal: «Quien se defienda de ataques en casa no debe pasar un infierno judicial sino tener la medalla al mérito» El presidente de Vox, Santiago Abascal, (de espaldas) saluda a los asistentes a un acto del partido en Ciudad Real. / Ep El presidente de Vox insiste en que los españoles tienen derecho a defenderse «con un cuchillo, un palo, un cenicero o un arma» y no pueden estar quietos «cuando ven que violan a sus hijas» EUROPA PRESS Ciudad Real Sábado, 23 marzo 2019, 14:38

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este sábado que, siempre que puedan, según las leyes vigentes actuales de tenencia de armas, los españoles tienen derecho a defenderse «con un cuchillo, un palo, un cenicero o un arma» y no pueden estar quietos «cuando le atacan y ven que violan a sus hijas», y quienes lo hacen «no deben pasar luego un infierno judicial» sino que se les deba dar «una medalla al mérito civil».

En un acto celebrado en el Paraninfo de la UCLM de Ciudad Real y en el que se ha superado el aforo de 1.000 personas de que dispone de forma que han quedado asistentes fuera del recinto, Abascal ha salido así al paso de la polémica generada esta semana sobre su propuesta de tenencia de armas entre los «españoles de bien» y ha insistido en que no es Vox quien tiene que justificar esta cuestión sino el presidente de Cs, Albert Rivera, el del PP, Pablo Casado, y «todos los progres», que deberán explicar «que en nuestra casa nos dejemos robar, violar y matar como corderos».

Interrumpido en algunas ocasiones por gritos de 'Presidente', 'Viva España' o 'Santiago, España te necesita', Abascal ha culpado a los medios de comunicación de casi todos sus males alegando que el nerviosismo del resto de partidos están presionando para que se produzca una «manipulación descarada, sin ningún tipo de vergüenza» hacia lo que ha considerado que se ha convertido «en una cacería hacia los candidatos de Vox. Pero la mayoría de los españoles ya saben que lo que se publica de nosotros es falso».

No obstante, ha agregado que desde Vox no quedará ninguna «agresión de los medios de comunicación que no tenga una respuesta dialéctica. Se equivocan si piensan que vamos a estar callados, amordazados y maniatados».

Voto de los que aman España

El líder de Vox también ha criticado «que se están dedicando al voto del miedo aquellos que se pudieron de rodillas y mantuvieron durante ocho años las políticas de Zapatero», por lo que ha asegurado que en su partido nunca utilizarán esta técnica sino que quieren conseguir el voto de todos aquellos que aman a su país y sus tradiciones, ya sean de izquierdas o de derechas.

«El proyecto de Vox es un proyecto ganador porque defiende el sentido común, lo que todos hemos escuchado en casa hasta que comenzó a instalarse desde los medios de comunicación y los partidos políticos un ambiente opresivo en el que los progres no nos permitían hablar de nuestro país y libertad y nos tachaban de retrógrados», ha dicho Abascal.

A este respecto, el líder de Vox ha alardeado de que lo que pueden tener claro todos los españoles y quienes asisten a sus actos públicos es que nadie se va a ir pensando que Vox los ha engañado «porque nosotros hemos venido a la política a representar a una España que estaba viva aunque algunos la consideraban muerta; no vamos a decir lo que la gente quiera oír sino lo que creamos que es necesario para el país«.

Durante el acto, Abascal también ha aprovechado para criticar a todos sus adversarios políticos por «blanditos»; reclamar la ilegalización de los partidos que quieren romper España; pedir una bajada de los impuestos que «hacen una España injusta»; defender los toros y la caza; atacar el estado de las autonomías; y abogar por los derechos primero para los españoles y luego para los inmigrantes «que entren llamando a la puerta, respetando nuestras leyes y aceptando nuestra manera de vivir».