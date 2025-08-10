Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

«Yo no sé si (las críticas de la conferencia) se debe a los ingresos públicos, que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. O no sé si tiene que ver con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada antes las acciones de determinados gobiernos liberticidas. Pero asisto perplejo a estas posiciones», dijo el líder de Vox en una entrevista para el pódcast «Bipartidismo stream».

Abascal se mostró muy molesto con los obispos por sus críticas al veto de Jumilla, pero sus ataques se extendieron más allá de las opiniones de la Conferencia Episcopal en material migratoria. Se declaró, en general, «perplejo y entristecido» ante lo que defiende una parte de la jerarquía eclesiástica. «No sólo por su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino por su silencio ante políticas de este Gobierno, como el derecho a la vida». En esa línea, recordó que cuando Vox propuso en Castilla y León que las embarazadas pudieran escuchar el latido fetal antes de decidirse por el aborto, «recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal».

Abascal en esa entrevista para internet para el espacio 'El bolso de Soraya' se declaró católico, pero explicó que su responsabilidad es de carácter político, no religioso. «Si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias».

En esa intervención, el presidente de Vox, además de contra la Iglesia, atacó con dureza a los periodistas de medios públicos por el tratamientos de sus informaciones en materia de inmigración. «He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox, en TVE ¿De quién se ríen, de los españoles que han perdido la tranquilidad en sus barrios, de los españoles que ven que no les llegan las ayudas a la vivienda, porque las reciben los inmigrantes, de las niñas violadas?», se preguntó Abascal, antes de lanzar a una amenaza a esos periodistas: «Esa sonrisa se la vamos a borrar de la cara. Y vamos a hacer que los traidores paguen por su responsabilidad».