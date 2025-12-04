Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos el pasado 27 de noviembre llega al Supremo antes de ser enviado a prisión Efe

Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

El exministro también alega la ausencia de riesgo de fuga, la falta de indicios y el recurso a la cárcel para forzarle a un pacto

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

«Seguiré luchando no solo por mis derechos, sino en defensa de los derechos ganados para todos y todas en nuestra democracia». José Luis Ábalos ... tira de épica y de victimismo desde la cárcel de Soto del Real. En su último mensaje distribuido por la cuenta en X «En nombre de Ábalos», gestionada por su entorno (ya que el todavía diputado no tiene internet en la prisión de la sierra madrileña), el exministro ha anunciado que su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente del pasado del pasado 27 de noviembre en el que se ordenaba su ingreso prisión provisional y sin fianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  2. 2 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  3. 3

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  4. 4 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  5. 5 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  6. 6 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  7. 7 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  8. 8 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  9. 9

    Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas
  10. 10 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron

Ábalos recurre su prisión con la tesis de que se viola el derecho de los ciudadanos que le votaron