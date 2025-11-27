Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos llega al Supremo este jueves para la vistilla de medidas cautelares Eduardo Parra / Europa Press

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

El exministro y diputado comparece ante el juez Puente que debe acordar si modifica o no las medidas cautelares tras los 24 años de prisión que le pide Anticorrupción por el caso de las mascarillas

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las 9 horas al Tribunal Supremo para comparecer en la vista ... convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares y, en consecuencia, decidir si le envía a prisión provisional. La misma situación para su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que ha sido citado a partir de las 12:30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  8. 8 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión