José Luis Ábalos y Koldo García en el Congreso E.P.

Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real

Los dos nuevos reclusos, que mantuvieron una larga charla durante la cena, serán probablemente enviados este viernes al módulo 13 de Soto, con los presos menos conflictivos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

Aparentemente animados, aunque, eso sí, a José Luis Ábalos se le vio la tarde noche del jueves algo tenso buscando con cierta obsesión los espacios permitidos ... para fumar en el módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real, a medio centenar de kilómetro al norte Madrid. A pesar del intenso frío en el exterior (el penal se encuentra en la cara sur de la Sierra del Guadarrama de Madrid a más de 900 metros de altitud) el exministro, que llegó con un «buen cargamento» de tabaco, apuró sin prisa cada pitillo a la intemperie.

