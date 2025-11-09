Más de 56.000 personas se manifiestan en defensa de la sanidad pública en Andalucía

Más de 56.000 personas se han manifestado este domingo en las ocho provincias andaluzas en las distintas concentraciones en defensa de la sanidad pública ... convocadas por la plataforma Marea Blanca, junto a los sindicatos UGT y CCOO, y secundada por todos los partidos políticos de izquierdas de la región. En esas marchas, los manifestantes, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de «Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha».

Según los datos facilitados de Delegación del Gobierno en Andalucía, a través de las estimaciones de la Policía Nacional, el número de manifestantes en las ocho provincias andaluzas se sitúa, aproximadamente, en 56.700 manifestantes. Málaga es la ciudad andaluza que más manifestantes ha registrado, con 20.000, seguida de Granada, con 11.000 en la capital y 1.500 en Motril; Sevilla, más de 12.000; Córdoba, más de 4.000; Cádiz y Jaén con 3.000, respectivamente; Huelva, con 1.200 y Almería, con 1.000.

A esta concentración también han acudido dirigentes políticos como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, o el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Sevilla; y el coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en Málaga, que se han sumado a las protestas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y en contra de la «privatización» del sistema sanitario andaluz.

En contexto, las organizaciones sindicales Satse y CSIF Andalucía han decidido finalmente no participar en esta concentración por «desacuerdos» con la organización de la misma, pese a que comparten «muchas de las reivindicaciones» y la preocupación por el «delicado estado actual de la sanidad pública».

Ampliar Un momento de la manifestación por la sanidad pública realizada en la capital hispalense. EFE

El manifiesto con la que se convoca la protesta ha indicado que la sanidad andaluza atraviesa una «grave crisis», marcada por «un deterioro generalizado y planificado», que se manifiesta en «escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres». Según Marea Blanca, UGT y CCOO, este «escándalo» no es más que «la punta del iceberg del deterioro de la sanidad pública andaluza», que ejemplifica «el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz».

Reclaman más información sobre las afectadas

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha asistido a la concentración en Sevilla y ha afeado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dé la crisis de los cribados por «cerrada» mientras que miles de andaluces salen a la calle «indignados con su gestión sanitaria», así como ha criticado que se encuentre «encerrado con Feijóo para que los suyos le aplaudan», en contraste con una ciudadanía «indignada» en las calles. En este sentido, ha calificado de «insoportable» tener que escuchar a Juanma Moreno en el congreso del PP afirmar que «la crisis está resuelta», mientras que las mujeres andaluzas siguen «sin recibir la llamada para repetirnos las mamografías», y sin respuesta de «cuántas mujeres afectadas hay» y «cuántas mujeres con cáncer no lo sabían».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha afirmado en Málaga que Juanma Moreno «está engañando a los andaluces» ante la crisis de los cribados, y ha estimado que su plan de choque «es una estafa» y «un parche», puesto que «no va a contratar a los radiólogos necesarios». Además, ha concretado que «aplican sin piedad» el plan de «derivar fondos públicos a clínicas privadas mientras desmantelan lo público», motivo por el que desde su formación van «a pelear hasta el final para tener una sanidad pública que dé seguridad a las familias trabajadoras andaluzas».

En la misma línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido un cambio de modelo que «apueste» por la sanidad pública, ha pedido la dimisión de Juanma Moreno, el «culpable» de llevar a cabo la privatización del sector sanitario, y lo ha calificado como un presidente «soberbio» y «encerrado en San Telmo para esconderse del pueblo andaluz».

Por parte de los convocantes, el portavoz de las Mareas Blancas, Sebastián Martín Recio, ha valorado como «tremenda» y «masiva» la asistencia de manifestantes en la capital hispalense, a la cual han llegado «montones de autobuses de pueblos y barrios». L a secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha declarado que los ciudadanos «quieren una sanidad pública de calidad» y «medidas claras y transparentes», mientras que el responsable del sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos, Antonio Macías, ha exigido al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, »más profesionales« y »reducir las listas de espera».