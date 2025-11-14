Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mayor velocidad implica viajar más lejos, pero no viajar menos F. P.

Por qué viajamos 78 minutos al día de media, vivamos donde vivamos

Patxi Fernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

Las personas viajamos por diversos motivos, como llegar al lugar de trabajo, desempeñar su trabajo o comprar, y el tiempo dedicado a desplazarse varía de ... un día a otro y de una persona a otra. Sin embargo, sorprendentemente, las personas tienden a viajar en torno a 1,3 horas al día (78 minutos), sin importar en qué parte del mundo se encuentren o cuán ricas sean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  6. 6

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  7. 7 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  8. 8 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  9. 9 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada
  10. 10 El granadino que ha donado 650.000 kilos de hortalizas a organizaciones benéficas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Por qué viajamos 78 minutos al día de media, vivamos donde vivamos

Por qué viajamos 78 minutos al día de media, vivamos donde vivamos