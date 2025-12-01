Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche

La compra tradicional está perdiendo peso frente a nuevos modelos como el renting, la suscripción o la venta de ocasión entre particulares y profesionales. «El ... cliente de renting o suscripción no acepta esperas ni incertidumbre: quiere saber dónde está su coche y cuándo lo recibirá, igual que cuando compra cualquier otro producto online», explica Felix Müller, CEO de ONLOGIST, la plataforma digital especializada en el transporte individual de vehículos.

El auge de estos modelos no es anecdótico. Solo el renting ha superado ya las 230.000 matriculaciones en España hasta agosto de 2025, según la Asociación Española de Renting de Vehículos; una cifra que, sumada al crecimiento del mercado de ocasión y al empuje de las suscripciones automovilísticas, ha multiplicado los movimientos logísticos por vehículo antes de llegar al usuario final.

Frente a este nuevo contexto, las plataformas digitales se imponen como modelo operativo dominante. ONLOGIST permite a empresas de renting, concesionarios o compañías de suscripción gestionar todos los traslados desde un único panel, asignando cada transporte al conductor profesional disponible más cercano, con trazabilidad en tiempo real y comprobantes digitales de recogida y entrega.

Así, cabe tener claras las principales características y ventajas (o no) que tienen cada uno de estos servicios, y saber elegir. Por ejemplo, el renting incluye cuotas fijas y a menudo servicios como mantenimiento e impuestos. Es una buena opción para quienes desean tener coche nuevo cada pocos años con una previsión de gastos clara, pero puede ser más caro a largo plazo.

Por su parte, la suscripción es un modelo flexible, desde días, pasando por meses, o años, que puede incluir o no algunos servicios en la cuota.

Por último, los coches de ocasión son ideales para quienes buscan una compra a largo plazo o para empresas con planes de renovación de flota. El coste inicial es más bajo, pero hay que asumir gastos de mantenimiento y posible depreciación.