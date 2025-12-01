Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comprar coche P.F.

Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche

N. S.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

La compra tradicional está perdiendo peso frente a nuevos modelos como el renting, la suscripción o la venta de ocasión entre particulares y profesionales. «El ... cliente de renting o suscripción no acepta esperas ni incertidumbre: quiere saber dónde está su coche y cuándo lo recibirá, igual que cuando compra cualquier otro producto online», explica Felix Müller, CEO de ONLOGIST, la plataforma digital especializada en el transporte individual de vehículos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  9. 9 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  10. 10 El coche «indestructible» que recomienda un mecánico de la ITV: «Muy buenos materiales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche

Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche