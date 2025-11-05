Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La comunidad autónoma que registró el mayor número de denuncias fue Andalucía f. p.

Dónde tienes más probabilidad de recibir una multa de la DGT

A. Noguerol

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló un total de 5.413.100 denuncias por infracciones de tráfico durante el año 2024 en España, dentro del territorio de su competencia, según datos desglosados por Comunidades Autónomas. Esta cifra no incluye las sanciones impuestas en Cataluña y el País Vasco, dado que estas comunidades tienen las competencias de tráfico transferidas.

