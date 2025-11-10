Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aparcamiento autónomo P.F.

¿Te imaginas dejar el coche en la entrada de un parking y que se aparque solo? Ya es una realidad

N. S.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

La recién presentada marca automovilística china LEPAS llevará el aparcamiento autónomo a un nuevo nivel. El sistema APA de siguiente generación permitirá al conductor bajarse ... del coche y caminar hacia su destino, mientras el vehículo se estaciona, apaga y bloquea de forma autónoma. Todavía un paso más allá, el sistema VPD (Valet Parking Driver), desarrollado en conjunto con Huawei, permitirá al conductor dejar el coche en la entrada de un gran parking y despreocuparse de su estacionamiento: el vehículo buscará una plaza libre, conducirá hacia ella de forma autónoma -reconociendo obstáculos, otros vehículos y peatones-, estacionará de forma automática y enviará un mensaje confirmando el estacionamiento y la plaza en la que se encuentra cuando la maniobra haya finalizado.

