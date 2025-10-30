Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fiat 600 P.F.

El Fiat 600 cumple 70 años: el coche que dio acceso a la movilidad a un país

N. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Desde hace siete décadas, el Fiat 600 se ha labrado un puesto destacado en la historia del automóvil, y en la vida de millones de ... conductores y familias para las que supuso su primer acceso a la movilidad. En total, se produjeron 4.939.642 de unidades de este modelo bajo la marca Fiat en Italia, en Chile y en Argentina, donde se estuvo fabricando hasta 1982. Además, la filosofía del 600, gracias a licencias y acuerdos industriales, marcó un antes y un después en países como España o la antigua Yugoslavia, donde se le conoció como Zastava 750.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Fiat 600 cumple 70 años: el coche que dio acceso a la movilidad a un país

El Fiat 600 cumple 70 años: el coche que dio acceso a la movilidad a un país