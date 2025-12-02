Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La baliza será obligatoria a partir del 1 de enero F. P.

Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

A. Noguerol

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:28

Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de «favorecer un fraude masivo» en la comercialización de balizas ... de emergencia V-16 que carecen de la conectividad obligatoria a partir de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

