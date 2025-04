Cosas que debes saber antes de subirte al coche si estás embarazada

Es fundamental hablar con tu profesional de la salud sobre tu estado y si existen contraindicaciones para conducir en tu caso particular

J. Bacorelle Lunes, 28 de abril 2025, 11:24 Comenta Compartir

No existe una normativa específica de la DGT que prohíba conducir durante el embarazo, por lo que generalmente se puede conducir estando embarazada, siempre y cuando el embarazo transcurra sin complicaciones y la mujer se sienta cómoda y segura al volante.

Sin embargo, hay una serie de recomendaciones y precauciones importantes a tener en cuenta para garantizar la seguridad tanto de la madre como del bebé. La clave está en la comodidad, la seguridad y en escuchar las señales del propio cuerpo.

Según las recomendaciones para conductoras y pasajeras embarazadas, recopiladas por los expertos de Alquiber, son especialmente importantes en las primeras semanas de embarazo, cuando todo es más delicado, ya a partir del tercer trimestre, ya que la madre tiene que lidiar con una tripa prominente debido al gran volumen del bebé. En este período, la recomendación general es no ponerse al volante.

En primer lugar, debes prestar atención a tu forma de conducir, asegurándote de que es suave, relajado y seguro. Ésta es una recomendación comodín, ya que ponerla en práctica nos puede evitar a todos accidentes, lesiones y sustos. Sin embargo, si estás embarazada o vas a viajar con una embarazada a bordo es aún más importante extremar las medidas de seguridad.

Una de las mejores formas de adecuar un viaje en coche a una mujer rodeada es encontrar el equilibrio perfecto entre su seguridad y su comodidad. Llevar ropa que no apriete, calzado cómodo e incluso un cojín en la zona lumbar puede ser la diferencia entre un agradable paseo y una pesadilla en coche.

El cinturón de seguridad, elemento imprescindible para todos los ocupantes, debe adecuarse al cuerpo de la embarazada, siempre dependiendo de la semana de gestación en la que se encuentre y el tamaño que haya adquirido su abdomen. Por norma, esta tensión entre comodidad y seguridad se resuelve colocando la banda inferior del cinturón debajo del abdomen y ajustándola a la parte ósea de las caderas, mientras la banda diagonal se sitúa entre los pechos, pero sin apoyarla en ninguno de ellos. Además, es importante asegurarse de que las bandas no estén holgadas. Además, para cuando el vientre ya está muy abultado, existen cinturones de seguridad especiales que se acoplan a los enganches del coche, para mayor comodidad y seguridad de la persona embarazada.

En cuanto a la postura, la conductora embarazada debe desplazar hacia atrás el asiento lo más que pueda para evitar que la tripa roce con el volante. También debe situarse lo más lejos posible del airbag frontal, que podría impactar contra el disparo en caso de activarse.

Viajes largos

En caso de que el trayecto en coche sea un viaje largo, los expertos de Alquiber también disponen de una serie de recomendaciones específicas. En el caso de que la mujer embarazada sea la conductora, es recomendable que vaya acompañado por una persona con la que pueda intercambiar el volante cada cierto tiempo o ante cualquier eventualidad.

Durante un trayecto largo, también hay que estar muy pendientes de tomar líquidos con regularidad, para evitar una bajada de tensión, hipoglucemia y deshidratación.

No obstante, es recomendable parar cada dos horas, eligiendo los lugares adecuados antes de emprender la marcha, para aliviar los lumbares cargados, andar, estirarse y mover piernas y tobillos, ya que durante el embarazo aumenta el riesgo de trombosis venosa.

Además, recuerda que queremos un viaje seguro, por lo que es más importante evitar trayectos con muchas curvas y carreteras con piso irregular o mal asfaltado, aunque eso suponga optar por un itinerario que al final haga el viaje un poco más largo.

Es muy importante recordar que todas estas recomendaciones están indicadas sólo en el caso de que el médico no desaconseje a la mujer embarazada conducir o desplazarse en coche. Además, tampoco es recomendable ponerse a los mandos en el caso de no conseguir llevar a cabo alguna de ellas, por ejemplo, si no es posible encontrar una postura de conducción cómoda o si el vientre de la madre queda demasiado cerca del volante.