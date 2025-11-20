Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El mal estado de las carreteras puede provocar accidentes F. P.

Más de 270 kilómetros de carreteras españolas son puntos negros por accidentes

Patxi Fernández y Juan Roig Valor

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:59

Durante el mes de octubre se han registrado en las carreteras 81 siniestros mortales en los que han fallecido 83 personas, 6 menos que en ... el mismo mes de 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, un 6% más respecto a octubre del año anterior, registrándose 39,9 millones de movimientos de largo recorrido durante el mes de octubre, según las cifras más recientes publicadas por la DGT.

