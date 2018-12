Porsche 718 Touring, 300 CV de deportividad El Cayman y el Boxster comparten el mismo motor y solo se diferencian por la carrocería Miércoles, 19 diciembre 2018, 20:09

Porsche identifica Touring como placer de conducir, un término que otorga al 718 T en sus versiones cupé (Cayman) y cabrio (Boxster). Ambos modelos biplaza, los hermanos pequeños del 911, ofrecen como virtud principal la diversión al volante. Con un motor turbo de 300 CV, comparten diversos elementos como los asientos deportivos con dos tipos de ajuste eléctrico con la parte central tapizada en negro Sport-Tex y el logotipo 718 bordado en los reposacabezas.

Un carácter deportivo que se acentúa con un amplio paquete de equipamiento, como las llantas de aleación de 20 pulgadas, el chasis deportivo que rebaja 20 milímetros la altura de la carrocería, la palanca de cambios más corta y con el esquema de marchas en rojo, así como el paquete Sport Chrono que mejora la aceleración. Llevan de serie un cambio manual de seis velocidades y el Porsche Torque Vectoring con diferencial autoblocante mecánico trasero. La transmisión de doble embrague es opcional.

El motor bóxer de 300 caballos destaca por su empuje y sube hasta un régimen de 7.500 revoluciones. El par máximo de 380 Nm se alcanza a solo 2.150 vueltas para un mayor rendimiento desde bajas revoluciones. El 718 T acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos (4,7 al accionar el mando Sport Chrono) y la velocidad máxima es de 275 km/h.

El conductor puede seleccionar diversos modos como Normal, Sport, Sport Plus e Individual, al accionar el conmutador del volante. En los más deportivos, Sport y Sport Plus, se activan las características deportivas del sistema de gestión del motor y la función automática del doble embrague cuando reduce de marcha con el cambio manual; el Sport Plus afina aún más el comportamiento con una configuración más deportiva.

En el interior, el volante GT va forrado en cuero y dispone de selector de mandos. Otros detalles son los logotipos Boxster T y Cayman T, que adornan las esferas negras del cuadro de instrumentos y el umbral de las puertas, molduras decorativas en el salpicadero y la consola central en negro brillante. Se elimina el módulo Porsche Communication Management aunque se puede pedir sin cargo adicional.

El exterior del Porsche 718 T llama la atención por las llantas de aleación de 20 pulgadas pintadas en un gris titanio, la altura de la carrocería se rebaja en 20 milímetros, las carcasas de los retrovisores en gris ágata y los emblemas 718 Boxster T y 718 Cayman T en los laterales; en la parte trasera, los escapes deportivos doble son cromados.

En cuanto a los precios, el Porsche 718 Cayman T cuesta 70.863 euros y el 718 Boxster T vale 73.086 euros.